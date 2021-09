Domen Kumer premagal strah, ki ga ima od tragične nesreče (FOTO)

»Glede na izrazit strah pred višino, ki ga imam od tragične nesreče v Kaprunu, je za mano ena največjih preizkušenj in borb s samim seboj« je na instagramu razkril glasbenik(38). Ob pomoči prijateljev se mu je uspelo povzpeti na vrh Triglava. Domen je bil star 17 let, ko se je za las izognil tragični nesreči na avstrijskem smučišču Kaprun (11. novembra leta 2000), ko je izbruhnil požar v vagonu zobate železnice; umrlo je 155 ljudi, med njimi štirje Slovenci.Tistega usodnega dne je bil v Kaprunu s Smučarskim klubom Branik. S kolegi se je proti belim strminam podal ob 8.30, zagorelo pa je na naslednjem vagonu. V dolino so jih nato prepeljali po drugi strani. V tistih časih ni bilo tako, kot je danes, ko imamo praktično vsi vedno pri sebi mobilni telefon, zato se staršem niso mogli javiti vse do večera. Starši otrok, ki so se odšli predajat smučarskim radostim, so bili »v negotovosti od jutra, ko so izvedeli za nesrečo, do večera, ko smo prišli do kombija, kjer je imel trener telefon. Sploh si ne morem predstavljati, kako je moralo biti staršem,« se je ob lanskoletni obletnici spominjal Domen.