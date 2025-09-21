Domen Kumer in Mirna Reynolds po 15 letih spet skupaj (Suzy)

Kaj je botrovalo temu, da se Domen Kumer in Mirna Reynolds tako dolgo nista videla, ne bomo izvedeli nikoli. Glasbeniki so iznajdljivi pri dogovorih, da kakšno skrivnost zadržijo zase. V njunem primeru je najpomembneje, da sta rešila nesoglasja in se po 15 letih spet stisnila v objem. Štajerski pevec je originalno članico dekliške skupine Foxy Teens pričakal s šopkom rož in se odkupil za vse grehe iz preteklosti. Zelo živi so spomini na obdobje, ko sta veliko ur preživela skupaj. Prepletala sta prijateljski in profesionalni odnos, saj je on delal glasbo, ona besedila, v tandemu pa so nastajale lahkotne skladbe, ki so postale železni repertoar vaških veselic. Z nasmehom sta obujala spomine na 'dobre stare čase' in snovala načrte za naslednje podvige.