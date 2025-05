Domen Kljun kmetuje in poje, zdaj odhaja še na Zanzibar (FOTO)

Razvedrilna oddaja Japajade šov, ki smo jo vse od februarja spremljali ob petkih zvečer na prvem programu Televizije Slovenija, se je končala z velikim finalom izbora za naj kmeta leta. V oddajah smo spoznali 12 zanimivih fantov s podeželja, vsakega s svojo zgodbo, ki so zelo popestrili spomladanski del oddaje.

Pri zahtevnih nalogah, ki so jih morali opraviti kmetje, se je zelo izkazal »teoretični kmet« Dino Kapetanovič, ki je skrbel, da je vse potekalo po pravilih. V veliki finale so se uvrstili trije kmetje, in sicer gojitelj konj in izdelovalec suhe robe Domen Kljun iz Ribnice, sicer tudi pevec, zmagovalec šovu Slovenija ima talent pred dvema letoma, Toni Kukenberger iz Trebnjega, ki se ukvarja s predelavo mleka in je izvrsten sirar, ter vinar Lojze Kerin iz Krškega.

Gledalci pa so na koncu odločili, da je veliki zmagovalec postal Domen Kljun, ki bo za nagrado odpotoval na vroči Zanzibar. A seveda ne sam, pač pa bo s seboj lahko vzel svojo ženo. V zadnji finalni oddaji so nastopili najbolj znani glasbeniki, Jan Plestenjak, Boris Kopitar, Helena Blagne, Gadi, ansambel Stil, Čuki, Vili Resnik s skupino Semikanta, ter Alya s Kvatropirci. Voditelj Dejan Vunjak je na koncu dokazal, da se je od začetka do konca sezone naučil igrati na frajtonarico, ki jo je zaigral v družbi harmonikarjev Glasbene šole Simona Bučarja.

Tudi nas so na koncu presenetili vsi trije kmetje, finalisti, ki so dokazali, kako dobri prijatelji so postali.

Da se bo naučil igranja, je obljubil sovoditeljici Luciji Vrankar, ki se je odela v gorenjsko narodno nošo in zaplesala s Folklorno skupino Iskraemeco. Danes bo na vrsti še ena oddaja, v kateri bodo pokazali utrinke iz zakulisja. »Zelo smo veseli, da je imela oddaja vseskozi izjemno dobro gledanost, pa tudi ravno pravšnji tekmovalni naboj. Tudi nas so na koncu presenetili vsi trije kmetje, finalisti, ki so dokazali, kako dobri prijatelji so postali, saj so se spontano odločili, da bodo skupaj zapeli in so, tisto ljudsko Kaj bi te vprašal.

Lepšega zaključka si ne bi mogli želeti,« je misli strnil avtor, soproducent in soscenarist oddaje Jože Potrebuješ. »Veseli nas, da je oddaja Japajade šov dosegla zelo dobre rezultate gledanosti, še posebno glede na to, da je petkov večer tradicionalno eden najmočnejših televizijskih terminov z veliko konkurenčno ponudbo. Zadnjo oddajo, ki smo jo predvajali 23. maja, je povprečno spremljalo 8,1 odstotka oziroma 155.600 gledalcev, kar je 21-odstotni delež gledanosti.

Vsaj del oddaje pa je videlo kar 330.100 različnih gledalcev, kar potrjuje, da je dosegla širok krog občinstva,« pa so za Slovenske novice potrdili v službi za komuniciranje RTV Slovenija. Dobro gledanost je oddaja, vključno s ponovitvami, ohranjala skozi celotno prvo sezono. »Vsaj del katere koli oddaje pa je videla več kot polovica Slovencev, kar 50,6 odstotka oziroma 972.200 gledalcev,« so še dodali na RTV, za katero je raziskavo opravila AGb Nielsen Media Research na vzorcu 450 gospodinjstev.

Zapel je tudi Boris Kopitar. FOTO: CUT-PRODUCTION

Čuki so nastopili z ansamblom Stil. FOTO: CUT-PRODUCTION

Dejan Vunjak in Lucija Vrankar sta se kot sovoditelja odlično ujela. Oba sta se prvič znašla v voditeljski vlogi. FOTO: CUT-PRODUCTION

Dejan Vunjak se je do konca sezone naučil igrati frajtonarico. FOTO: CUT-PRODUCTION

Finalisti za naj kmeta so na koncu spontano zapeli. FOTO: CUT-PRODUCTION

Ob koncu zadnje oddaje so se vsi posladkali s torto. FOTO: CUT-PRODUCTION