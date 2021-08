Domačini mu bodo postavili kip

Uresničil je svoje sanje in ganil Slovence.

Kolesarskemu asuse po največji kolajni, ki jo športnik lahko osvoji, obeta še prav poseben spomenik. V njegovem domačem Zagorju ob Savi namreč razmišljajo, da bi ga za njegove športne dosežke počastili tudi s kipom. Pobudo o tem je prav na dan Rogličeve osvojitve zlatega odličja dal župan. Poleg ideje o kipu bo Občina Zagorje slovenski pošti predlagala tudi izdajo posebne, spominske poštne znamke, posvečene šampionu, po njem pa bodo poimenovali tudi najdaljšo kolesarsko pot v tem delu Slovenije, 10-kilometrsko traso med Zagorjem in Orehovico. Čeprav se v javnosti že govori in so tudi nekateri mediji poročali, da so v Rogličevem domačem kraju napovedali kip, kot da gre že za določen projekt, pa stvari še niso tako daleč. Ideja je namreč čisto sveža, jo pa vsekakor želijo uresničiti. Župan jo bo predlagal občinskim svetnikom, če bo potrjena, pa se bodo projekta lotili. Treba bo poiskati primerne lokacije za postavitev, sprožiti vse upravne postopke in pridobiti dovoljenja, izbrati ustvarjalca, določiti podobo kipa, zagotoviti vire financiranja.»K realizaciji ideje bomo povabili tudi Primoža. Vsekakor ga bomo vprašali tudi, ali se s kipom strinja in za mnenje o njegovi podobi, ko bo izdelana idejna zasnova,« pravi zagorski župan. Sicer pa kip ne bi bil edini ali prvi spomenik, ki bi ga Roglič dobil v domačem kraju. Teh je že nekaj. Pano z njegovo podobo in zastavicami stoji v mestnem središču, pred Izlakami je postavljena skulptura v obliki kolesa z napisom, ob vsakem njegovem uspehu zagorske ulice oziroma posamezne dele mesta okrasijo z zastavami in jih obarvajo v različne barve, v občinski knjigi pa je vpisan tudi kot najmlajši častni občan Zagorja. V mestu pa se pripravljajo tudi za veličasten sprejem šampiona po vrnitvi domov. Ta bo predvidoma, že tradicionalno, na zagorski ploščadi v središču mesta. Na postavljenem velikem odru someščani z glasbo Rogliča bučno sprejmejo in pozdravijo ob njegovih športnih dosežkih. Ob osvojitvi medalje so mu pisali tudi v daljni Tokio. »Dragi Primož! Ure in ure odrekanja, nečloveških naporov ob treningih in tekmah, poškodbe in solze razočaranja. Vse to je pozabljeno v trenutku, ko si na noge dvignil cel svet, še posebej svoje Zagorje. S tabo in zate smo dihali, stiskali pesti, navijali. Naš glas je šel zate vse do Tokia. S solzami sreče v očeh ti iskreno čestitamo, naš olimpijski prvak! S ponosom in globokim spoštovanjem!« je zapisal župan.