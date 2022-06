Dom pod gorco odprl vrata za vse, razgrela jih je Helena Blagne (FOTO)

Mariborski dom za ostarele Dom pod gorco je že sedmič organiziral dan odprtih vrat, katerega rdeča nit je sproščena zabava z varovanci, zaposlenimi in zunanjimi obiskovalci. Letošnja je bila še bolj pričakovana, saj so v zadnjih dveh letih kratko potegnili ravno domovi za ostarele, zato je bilo tokrat dogajanje še prav posebno lepo.

Ekipa Doma pod gorco z direktorjem Gregorjem Žigonom na čelu je zbrala 2500 evrov na humanitarni tržnici. FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC

»​Kot vsako leto smo tudi letos poskrbeli za bogat glasbeno-zabavni program za vse generacije, in sicer vse od stand upa z Matjažem Javšnikom, Lukasovih frajtonarjev, artistov Arbadakarba, čarodeja Vladimirja, ogleda in vožnje s starodobniki Veteran kluba Maribor pa vse do raznovrstnih otroških animacij. Dogajanje je popestril tudi legendarni nogometaš Marcos Tavares.

Publiko pa je do konca razgrela ena in edina, prva dama slovenske glasbene scene Helena Blagne,« je dogajanje povzel Gregor Žigon, direktor doma. Kot vsako leto so se tudi letos odločili pripraviti vinsko-kulinarično tržnico, kjer so se predstavili razna društva kmečkih žena, medičar, Lions klub Maribor Zarja, številni vinarji in mnogi drugi.

Sedem humanitarnih kotličkov pa je ocenil sodnik iz Malega šefa Gregor Jager. Pestro dogajanje so zaključili s predajo čeka društvu UP-ornik v vrednosti 2500 evrov, ki so jih zbrali tisti dan na vinsko-kulinarični tržnici.

Boris Krabonja, vodja UP-ornika, in Gregor Jager, sodnik Malega šefa in ocenjevalec hrane na dogodku

Matjaž Javšnik je s stand up nastopom poskrbel za trening trebušnih mišic.