Dolgoletni novinar RTV hudo zbolel po cepljenju: Dobro, da sem še živ

75-letni novinar Uroš Lipušček je dolga leta poročal iz Kitajske, a je moral zaradi tamkajšnjih zaostrenih razmer v boju proti covidu ostati na slovenskih tleh. Te dni je v eni od jutranjih oddaj na Radiu Slovenija, kjer se javljajo dopisniki, na vprašanje novinarja, ali načrtuje povratek v Peking, odgovoril: »Zelo rad bi šel na Kitajsko, a so razmere take, da je to skoraj nemogoče zaradi protikoronskih ukrepov. Nekatere ukrepe so sicer omejili in jih postopoma ukinjajo – ni treba biti več en mesec v karanteni, ampak je dovolj 10 dni. Je pa pogoj, da si dvakrat cepljen, jaz pa sem bil le enkrat, ker sem po prvem cepljenju s cepivom Moderne dobil tako močno reakcijo, da še dobro, da sem na tem svetu. Dokler ne bodo ukinili tega pogoja, ne morem na Kitajsko.«

V Sloveniji se je proti covidu 19 z vsemi odmerki (tj. z dvema) cepilo 1.220.000 ljudi, kar predstavlja 58-odsotni delež naših prebivalcev, z enim odmerkom 60 odstotkov, s tremi 31 odstotkov in z dvema dodatnima odmerkoma en odstotek ljudi. Skupaj so zdravstveni delavci razdelili okoli 2,3 milijona odmerkov, med njimi pa je bilo pričakovano tudi nekaj neželenih učinkov. Skupaj jih je bilo prijavljenih 9814.

Neželeni učinki po cepljenju s cepivom Moderne. FOTO: Zaslonski posnetek

Pacienti so v največjem deležu poročali o splošnih težavah in spremembah na mestu aplikacije, pri manjšem številu pa je prišlo tudi do bolj zapletenih reakcij.