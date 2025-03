Dobrodelnosti se je pridružil še Jure Franko (FOTO)

Pred dobrim mesecem smo pisali o nevsakdanjem humanitarnem konjičku ptujskega upokojenca Ignaca Habjaniča, ki že vrsto let zbira zamaške za dobrodelni namen, pri tem pa njega in njegove podpornike ni ustavila niti direktiva Evropske unije, po uveljavitvi katere so plastični »štopleki«, kot jim reče Ignac, pritrjeni na plastenke za pijačo ter ostale embalaže, toda: »Precej ljudi tega ne strga dol. Zberem jih polovico toliko kot prej,« nam je zaupal Habjanič.

Minuli četrtek je – po enoletnem nabiranju – znova sledil najbolj družaben del zbiranja; odvoz zamaškov je že v minulih letih postal humanitarni dogodek, h kateremu poskuša Ignac pritegniti katero znano slovensko ime.

S Ptuja so jih odpeljali na reciklažo v Grosuplje.

Tokrat se je njegovemu klicu odzval naš zimski olimpionik Jure Franko, ki je v sončnem vremenu skupaj z ostalimi na tovornjak Slovenske vojske pomagal naložiti skoraj štiri tone plastičnih zamaškov. Odpeljali so jih proti odkupnemu mestu v Grosupljem, kjer jih reciklirajo.

Franko odstrl svojo človeško plat

Franko je odstrl svojo človeško plat: »Verjamem v to, da si moramo pomagati – najprej drug drugemu, v tem je naša največja moč, da nam je mar drug za drugega.« Povedal je, da je za Ignaca in njegovo zbiranje prvič slišal od ptujskega upokojenca, ki ga je pred časom povabil, da sodeluje na predaji.

Vse skupaj so z nastopom popestrili otroci iz ptujskega vrtca Marjetica. FOTOGRAFIJE: Peter Mesarič

Slednjo so v preteklosti podprli že Dejan Zavec, Ilka Štuhec, Tim Gajser, Vlado Kreslin ter številni drugi znani in priljubljeni slovenski obrazi. Ob koncu je bil tudi Franko navdušen nad videnim: »Pozivam vse ostale športnike, ki jih gospod Habjanič povabi, da brez pomislekov pristopijo k akciji,« je pozval.

Ignac je olimpioniku v čast iz »štoplekov« sestavil pozdravno tablo.

Habjanič je bil hvaležen Franku, pa tudi sicer mu je predaja, na kateri so krajši kulturni program izvedli varovanci ptujskega vrtca Marjetica, zelo uspela: »Mislim, da je bilo največ ljudi do zdaj, precej lepo je uspelo.« Tokratni izkupiček, okoli 1100 evrov, je namenjen fizioterapijam 11-letnega Marka in njegovi družini iz Zgornjih Jablan. Mark ima težko simptomatsko epilepsijo ter cerebralno paralizo: »Gibalno je fejst oviran, tako ga malo razgibamo, da lažje živi. To mu pomaga,« je o namenu terapije pojasnila fantova mama Renata Kolarič, Markova fizioterapevtka Tjaša Valenko pa je poudarila, da terapije sprostijo Markove okorele sklepe. Ignac je vesel, da ga kljub direktivi EU še vedno kličejo ljudje, ki zamaške še zbirajo. Pomoči potrebnim prav vsak cent oziroma zamašek pride prav.