Dobrodelni ob jubileju

16. marca prireja v telovadnici Osnovne šole v Vojniku jubilejni koncert ansambel Mikola, ki je na glasbeni sceni že 40 let. Deset let pa šteje harmonikarski orkester Mikola, ki deluje v okviru KKD Ivan Šopar Vojnik. Na odru se bodo predstavili tudi 5+band, skupina Rainbow, Društvo harmonikarjev iz Izole, kot glasbeno presenečenje pa bo nastopil New Swing Quartet.

»Ob jubileju bomo izdali 30 skladb ansambla in orkestra, a ne na zgoščenki, ampak na USB-ključku,« pove Stanko Mikola, priznani harmonikar in vodja ansambla in harmonikarskega orkestra. V vseh letih je prišlo v ansamblu do več kadrovskih menjav, danes pa so njegovi člani še Stankova žena Tanja Mikola, trobento igra Dejan Podbregar, klarinet Jože Kincl, kitaro Tomo Slatinek, bariton Dušan Polšak, kitaro pa igra tudi Aljoša Černelč. Vstopnine ne bo, so pa zaželeni prostovoljni prispevki, ki jih bodo predali šolskemu skladu OŠ Vojnik.