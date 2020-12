Dobrodelni kmetje pomagajo otrokom v stiski

Tekmovalci lanske sezone resničnostnega šova Kmetija so zavihali rokave in združili moči. Zbrali so se, naredili koledar s svojimi podobami in se odločili, da priskočijo na pomoč družinam v stiski. Pri projektu je sodelovalo devet tekmovalcev, mentorica Nada Zorec in voditeljica Natalija Bratkovič, ki se je z veseljem odzvala povabilu.



Idejo o koledarju in dobrodelnosti je dobila Sara Rutar, na fotografiranju pa so bili poleg nje še Tanja Balabanić, zmagovalca Jan in Tilen Klobasa, Tom Zupan, Božica Vezjak, Borut Gregorič, Luka Lampret, Denis Šajher Kovačič, gospodarica Nada in voditeljica Natalija. Fotografije so posneli v Konjeniškem klubu Karlo na Meljskem vrhu.



Tanja Balabanić je povedala, da so se za akcijo odločili, ker so iskali način, kako bi lahko vsi skupaj pomagali družinam v stiski, ki jih v Sloveniji ni malo, v prazničnem času, ki ne glede na trenutne razmere velja za enega najlepših časov v letu.