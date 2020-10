Dobrodelni celjski gimnazijci

Plesna skupina GCC

4500 evrov so namenili štiričlanski družini iz okolice Celja, ki se je znašla v hudi socialni stiski.

Že trinajsto leto zapored so na Gimnaziji Celje – Center (GCC) pripravili tradicionalni dobrodelni koncert, ki je zaradi trenutnih epidemioloških razmer prvič potekal prek spleta, program zanj pa so pripravili dijaki četrtega letnika v sodelovanju z Društvom GCC, ki povezuje tudi nekdanje dijake šole.S sošolci, učitelji, starši in podporniki so zbrali 4500 evrov in jih namenili štiričlanski družini iz okolice Celja, ki se je znašla v hudi socialni stiski. Družina namreč živi v stari, dotrajani hiši, ki je potrebna temeljite obnove, saj nimajo urejene fasade in tudi ne kopalnice, v hiši je tudi veliko vlage, posledično imajo zato otroci pogosto kronične bronhitise.Na koncertu so nastopile šolski zasedbi The Šlagers in LPS z gosti ter plesna skupina GCC. Dobrodelni koncert, ki so ga organizatorji naslovili kar (Brez)mejno (gre za temo šolskega leta, s katero na GCC zaznamujejo obletnice političnih meja naše države ter 30-letnico slovenske samostojnosti ter izzivajo debate o mejah v današnjem svetu, op. p.), tudi letos predstavlja eno največjih mladinskih humanitarnih akcij na Celjskem. Letošnji je bil še posebno razmišljujoč, saj je potekal na daljavo, tako kot pouk v zadnjih dneh, in tako še bolj razgalil problem meja, zlasti socialnih, ki jih epidemija postavlja na veliko preizkušnjo.»Ne glede na nenavadne čase, ki nas odmikajo od soljudi in poskušajo osamiti, naša skupnost GCC še vedno vztraja pri tem, da so socialni stiki pomembni tudi v časih fizične distance in varovalnih ukrepov, s katerimi ščitimo šibkejše ter ranljivejše od nas. Ponosni smo na naše dijake in veseli, da sta solidarnost in prostovoljstvo pomembni vrednoti šole, in se zahvaljujemo vsem, ki so koncert podprli. Ob mladini s tako izraženim čutom za sočloveka se nam ni treba bati za prihodnost naše družbe,« poudarja, ravnatelj Gimnazije Celje – Center.