Dobrodelna ruleta z znanimi Slovenci. Poglejte, kdo je prišel (FOTO)

V novem igralnem salonu Admiral Ljubljana je kar veliko znanih slovenskih obrazov združilo moči za dobrodelni namen. Pomerili so se v ruleti, igrah na srečo in priigrani denar, 3000 evrov, podarili humanitarni organizaciji ZPM Moste Polje.

Tako sta se med igranjem rulete zabavala Jan Bučar in Primož Vrhovec.

Srečo v igralnici so preizkusili igralci Uroš Smolej, Jan Bučar in Primož Vrhovec, pevka Christine Zadnikar, protagonistki šova Sanjski moški Sandra Aleksič in Mary Ševo, trener fitnesa in udeleženec šova Exatlon Igor Mikič, mister Slovenije 2022 Sebastian Čufer in tekmovalec šova Kmetija Gino Podgornik. Zbrali so skoraj 1000 evrov, v igralnici pa so sklenili, da bodo znesek potrojili. Predstavnik organizacije Simon Ogulin je dejal, da bodo tri tisočake namenili preprečevanju socialne izključenosti ranljivih skupin.

V tem programu imajo namreč različne aktivnosti tako za otroke in mladostnike, kot so brezplačna učna pomoč, druženje in delavnice, pogovorne skupine in izleti, ter tudi za starostnike v obliki telovadbe, prilagojene starejšim, učenja angleškega jezika, druženja in raznih delavnic. Zbrana vsota in sproščena atmosfera pa sta povzročili, da se je zabava razživela in nadaljevala pozno v noč. K temu so prispevali tudi pevec Matjaž Kumelj z očarljivim ženskim triom Ladybugz in vedno modna voditeljica Pia Pustovrh. Ruleta je šla dobro od rok Igorju Mikiču.

Njuno prijateljstvo se nadaljuje tudi po šovu Exatlon. Na fotografiji Simon Blažević in Igor Mikič.

»Pri osemnajstih sem začel igrati poker, bil sem celo med desetimi najboljšimi igralci svojčas,« nam je zaupal. Najvišji znesek, ki ga je doslej priigral, je 500 evrov. »Pri igrah na srečo nisem nikoli imel sreče, verjetno je tako, ker jo imam v ljubezni. Nekoč sem v Las Vegasu igral in zapravil le 20 evrov, želel sem si samo videti, kako je vse skupaj videti v meki igralnic,« pa nam je v smehu povedal Jan Bučar.

»Zame je bila izkušnja na ruleti čisto nova, v tem sem se preizkusil prvič in sem zelo užival,« je bil navdušen mister Čufer.