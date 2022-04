Glasbenikova družina ostala brez strehe nad glavo, na pomoč tudi Nika Zorjan

Še enkrat se je potrdilo, da šele takrat, ko človeka doleti nesreča, kot se je zgodilo znanemu pomurskemu glasbeniku Jožetu Kontrecu, vidiš, ali živiš med pravimi prijatelji. In Kontrec jih ima očitno veliko, saj se je kar 17 posameznikov in skupin odzvalo povabilu župana občine Razkrižje in tamkajšnjega TIC ter v Domu kulture Razkrižje nastopilo na dobrodelnem koncertu. Celotni izkupiček je bil namenjen Jožetu Kontrecu, članu skupine Langa, ki je zaradi požara ostal brez strehe nad glavo.

Med nastopajočimi je bil tudi Mišo Kontrec. FOTOGRAFIJE: ARHIV OBČINE RAZKRIŽJE

Za konec je nastopila skupina Langa z Jožetom Kontrecem na čelu.

Takšen, kot so bili njegovi tokratni gostje, je bil vseskozi tudi Kontrec. Njegova romska glasbena skupina Langa se je namreč vedno z veseljem odzvala povabilu na različne dobrodelne prireditve, zato ne preseneča odličen odziv glasbenikov niti obiskovalcev. »Z obiskom so ljudje pokazali, da solidarnost med nami še živi, da se tudi glasbeniki med seboj znajo povezati, in tokrat so priskočili na pomoč po velikem požaru, ko je njihovemu prijatelju Jožetu Kontrecu do tal zgorela komaj obnovljena stara hiša na Razkrižju 1. A vedno se najde kdo, ki bi tudi v najtežjih trenutkih pri sočloveku najprej iskal napake,« je dejal razkriški župan Stanko Ivanušič.

Nastopajoči so prišli iz Ljubljane in Prekmurja. Program je duhovito povezoval Samo Tuš - Korl. Med drugim je nastopila prva dama pomurske glasbe Nika Zorjan, ki sprva ni bila napovedana. Ob njej so nastopili še Mišo Kontrec, Klapa Skala, Ansambel Namig, Gorazd Ademovič, Uri in Saša, Folklorna skupina Beltinci, Medžimurski dečki, Fredi Miler, Drago Jošar, Pištek, Lotmerški tamburaši, Tamburaška skupina DU Ljutomer Bisernica, Barbara Prelog, violinistka in pevka Mirjam Mah Pintarič, Elena Hudin, na koncu pa še skupina Langa z Jožetom Kontrecem na čelu. Nekateri so mu prostovoljni prispevek namenili že prej, drugi na koncertu, vsem preostalim pa je ponujena možnost nakazila prek humanitarne organizacije Rdečega križa Ljutomer, kjer je na računu določen sklic v ta namen.