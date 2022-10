Dobra vila otrok, ki se borijo z rakom

Čudovit torkov večer je bil pravi praznik pozitivne ženske energije in počastitev izjemnih dam Valerije Čarman, Nine Bezenšek, Nine Grilc, Katke Bogataj, Adrijane Hren Visenjak in Alenke Košir. Nominiranke za prvo nepremagljivo Slovenko so v restavraciji Nebo izpovedale svoje težke zgodbe, ki so iz njih naredile prave borke, ob njihovem pripovedovanju pa so prisotni poklepetali ob grižljajih ekipe MasterChefa Anžeta Kuplenika in bogatem plesno-glasbenem šovu.

Prisotne so na začetku ogrele dame iz Bepopa. FOTOGRAFIJE: Marko Delbello Ocepek

»Projekt Nepremagljiva Slovenka ni tekmovanje, ampak izpostavljanje dobrih zgodb. V dveh letih se je na našem spletnem mestu zvrstilo veliko pripovedi žensk, ki so se dotaknile naših src. Med vsemi smo izpostavile šest nepremagljivih dam, ki vsaka zase razbija določen tabu, ozavešča, spodbuja druge ali pa dela za dobro drugih,« sta bistvo projekta strnili njegovi pobudnici akcije, Rebeka Dremelj in Andreja Feyer.

Valerija Čarman, nepremagljiva ženska, ki življenje posveča otrokom, obolelim za rakom.

Ustvarjalke spletnega mesta nepremagljiva.si so za prvo nepremagljivo Slovenko izbrale Valerijo Čarman, dobro vilo tretjega nadstropja in ustanoviteljico Inštituta Zlata pentlja, ki je bila ob razglasitvi vidno ganjena. »Kaj mi pomeni naziv nepremagljiva? Ponos, ki ga lahko razdelim med mamice in otroke, naše cukre. V vsaki črki so oni, danes jim lahko vrnem to, kar oni vsa ta leta dajejo nam,« je ob prejemu priznanja povedala Valerija, ki je svoje življenje posvetila otrokom, ki se borijo z rakom.