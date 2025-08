Dobra novica za Janeza Janšo: 2026 bo njegovo leto (VIDEO)

V podkastu Na robu je gostovala priznana astrologinja Ema Kurent. Posebno področje astrologije je t. i. mundana astrologija, ki se ukvarja z astrološkimi kartami držav in kolektivov. »Slovenija je bila razglašena ko samostojna država le nekaj dni pred luninim mrkom, kar se vidi v njeni astrološki karti. Ta nakazuje migracije, vpletanje tujine in politično nestabilnost.« Voditeljici Piji Kapitanovič je na vprašanje o prihodnosti politične scene v Sloveniji Kurentova previdno odgovorila, da bo leta 2026 spet močno obdobje za opozicijskega voditelja. Povedala je še: »Že takoj ko je bila Svoboda izvoljena, sem pisala, da čez štiri leta bo pa spet Janša, ker sem pač v njegovi karti videla, da ima zelo dobro postavljeno situacijo v času naslednjih volitev leta 2026.«

Ema Kurent FOTO: Luka Maček

Astrologija ni omejena le na osebno in poslovno življenje, temveč se uporablja tudi v širšem družbenem kontekstu. V mundani astrologiji, ki se ukvarja z napovedovanjem dogodkov na ravni držav in narodov, astrologi analizirajo astrološke karte držav in političnih voditeljev, da bi razumeli prihodnje trende in dogodke.

