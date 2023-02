Oglasil se je odvetnik pevke Senidah: Trditve o bombnih napadih na sodelavce so neresnične

V imenu pevke Senidah in njenih poslovnih ter glasbenih sodelavcev se je oglasil odvetnik Dino Bauk, da pevka Senidah ni in tudi ni bila nikoli pogodbeno vezana na kakršno koli skupino pevcev ali glasbeno založbo. Svoje poslovno udejstvovanje upravlja samostojno preko svojega podjetja SNDH d.o.o., s tega naslova se tudi financira vsa produkcija, povezana z njenim glasbenim in ostalim ustvarjanjem.

Izjeme so sponzorske kampanje, s katerimi ima oziroma je imela izvajalka pogodbeno razmerje in sodelovanje. Namigovanja o finančnem vlaganju zunanjih sodelavcev v glasbeno kariero izvajalke Senidah ali znamke SNDH so zavajajoča in neutemeljena, obenem pa škodijo ugledu in dobremu imenu izvajalke ter njeni blagovni znamki, je v pismu zapisal Bauk.

Ustni dogovor

Vsebino Baukovega pisma objavljamo v celoti:

»Senida Hajdarpašić je imela ustni dogovor s koncertnim promotorjem s področja Bosne in Hercegovine o neekskluzivnem zastopanju v časovnem obdobju med letoma 2018 in 2020. Njun odnos je bil korekten, a se je zaključil leta 2020. Od prekinitve sodelovanja z omenjenim koncertnim promotorjem, je izvajalka s svojo skupino izvedla preko 100 glasbenih nastopov na področju bivše Jugoslavije in celotne Evrope. Koncerti so se odvijali na vseh večjih festivalih v regiji in ostalih glasbenih prizoriščih s kapacitetami od 1000 do 50.000 obiskovalcev.

Vsi koncerti so minili brez zabeleženih incidentov.

Trditve o bombnih napadih na izvajalkine sodelavce v Ljubljani in Sarajevu so neresnične. Koncertno poslovanje pevke Senidah je razdeljeno na dva dela in nima sedeža ne v Ljubljani ne v Sarajevu. Prav tako nam niso znani podatki o napadih z eksplozivnimi sredstvi na drugih lokacijah, ki bi bili kakorkoli povezani s pevko ali njenim podjetjem.

Izvajalka Senidah je nazadnje obiskala mesto Sarajevo leta 2021, ko je nastopala s pevcem Dinom Merlinom, in sicer v sklopu Sarajevskega filmskega festivala. Dogodek je minil brez incidentov. Poudarjamo tudi, da noben nastop pevke Senidah ni bil prekinjen zaradi domnevne sprožitve solzivca.«

