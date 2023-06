Do Lune in nazaj je gledalce odpeljala onkraj njihovih najbolj drznih sanj (FOTO)

Človeška domišljija je vedno hrepenela po raziskovanju tistega, kar je onkraj našega vsakdanjega sveta. Ali je mogoče preseči omejitve našega telesa, uma in planeta? To so vprašanja, ki so si jih postavljali že naši predniki in se še danes ne izgubijo v toku časa. Nedavna premiera plesne predstave To the moon and back/Do Lune in nazaj je predstavila triptih treh zgodb, ki so nastale v produkciji MN Dance Company, Zavoda GO! 2025 in v sodelovanju s SNG Nova Gorica. Ta predstava, del projekta EPK GO! 2025 Brezmejno telo, je pogumno stopila na oder, da bi nas odpeljala onkraj naših najbolj drznih sanj.

Nad predstavo sta bili navdušeni tudi dramaturginja Tereza Gregorič in Ana Kržišnik Blažica, ki ju je toplo pozdravila Metka Sulič, vodja odnosov z javnostjo SNG Nova Gorica.

Koreografi Nastja Bremec Rynia, Michal Rynia, Francesco Gammino in Luca Signoretti nas v predstavi vodijo na potovanju v preteklost, sedanjost in prihodnost. Skupina nadarjenih plesalcev iz mednarodnega ansambla MN Dance Company se podaja na raziskovanje neznanih krajev, tako v svetu kot v sebi. S svojimi gibčnimi telesi in izjemno fizično močjo ustvarjajo pristne in močne povezave z občinstvom, ki ga vabijo, naj se pridruži njihovemu osupljivemu potovanju.