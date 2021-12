Razvrat na Kmetiji: zreli dami Majda in Stanka veseljačili v kadi (FOTO)

Na Kmetiji se je gospodarica Nada spomnila prav super nagrade za tekmovalce. Tako sta Kristjan in Petra prišla razvajat tekmovalce in porotnike. Sledile so masaže in Karin je bila zelo navdušena: »To bi moral vsak kmet iti enkrat na teden na masažo, da se sprosti, potem pa delat naprej.«

Skupaj v kadi

A še bolj so se zabavali Majda, Stanka in Tilen. Dami sta veselo čofotali v kadi, Tilen pa je menil, da ste bolj divji, kot mlajše tekmovalke. Stanka je ob tem, ko je v kopalnem plašču skupaj z Majdo zabavala tudi Franca poudarila: »Kmalu bo finale. Zakaj se ne bi hecali, malo sprostili in to proslavili?«

