Divja zabava: Ota Roš po Ljubljani lovila Paris Hilton

Oddaja 24ur praznuje 25 let svojega delovanja in z njo slavijo tudi njeni sodelavci. S svojimi gledalci delijo utrinke zadnjih let in se nostalgično spominjajo najbolj prelomnih. Že 12 let pa je del ekipe tudi novinarka in voditeljica, ki je v televizijske vode zaplavala popolnoma naključno.»Čeprav si nikoli ne bi mislila, se na televiziji počutim kot da sva si usojeni. Delo je drugačno, Pop In ni le služba, je način življenja in ljudje, s katerimi delam, niso le sodelavci, ampak ena taka 'druga družina'. Radi ustvarjamo in predstavljamo vsebine, ki ljudi večinoma razveseljujejo, zraven spoznavamo različne zanimive ljudi in odstiramo zvezdniške tančice. Sama najbolj uživam v pogovorih z ustvarjalnimi ljudmi, svetovno ali lokalno znanimi in najbolj me razveseli, če mi uspe podreti njihov 'pr-ovski zid', jih sprostiti in iz njih izvabiti pristne človeške reakcije,« je razkrila Ota.Povedala pa je tudi zanimivo anekdoto, kako so s kolegi postavili zasedo, ki se je pred leti mudila pri nas. »Spomnim se, da smo imeli ravno sindikalno novoletno zabavo, pa še tematska je bila, oblečeni smo bili v stilu 70tih. Tik pred zabavo smo izvedeli v katerem hotelu je nastanjena, zato smo izmenično letali iz zabave v ta hotel in postavljali straže. Bilo je nadvse zabavno, od Paris pa smo po vsem trudu dobili le bežen zamah v pozdrav. Nič čudnega, ujeli sva jo s Polono oblečeni v članice skupine ABBA. Le kaj si je reva mislila.«