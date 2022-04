Divja Kate osvajala že tretjega ženina? »Lisica! To je pa res podlo«

Šov Poroka na prvi pogled se iz tedna v teden bolj zapleta. Strokovnjaki so razkrili, da Katja in Aleksandar eksperimenta ne bosta nadaljevala, drugi pari pa so se odločili, da bodo poročno dogodivščino nadaljevali.

Kate naj bi osvajala že več moških v šovu. FOTO: Planet TV

Še pred srečanjem s strokovnjaki in drugimi pari jepresenetil ženo, saj je razkril, da ga je osvajala, ki je poročena s. Po skupni večerji mu je Kate po njegovih besedah dejala, da bi si želela takšnega moškega kot je on, saj da jo vizualno privlači in da se ji zdi popoln. A kot je dodal, očitno žal ona ne ve, da on nima tega, kar ona želi – z roko je nakazal, da misli denar.

»Lisica. Ne morem verjeti. /.../ To je pa res podlo,« se je jezila Nina. Moti jo tudi, da se Kate pretvarja, da je prijazna in pozitivna, potem pa »se meče za vezanimi moškimi«. Dejala je, da je od preostalih žensk dobila namige, da je Kate osvajala tudi druge vezane moške. V preteklosti je namreč na dušo pihala že Anžetu, Andražu pa je celo pošiljala SMS-sporočila.

Sanela že skoraj obupala

Andraž in Sanela sta se po napornem tednu, polnem nesporazumov, morala odločiti, ali bosta nadaljevala eksperiment. Sanela je dejala, da ne želi, a ker se je Andraž odločil, da ostane, bosta skupaj preživela še en teden, pri tem pa jima bo ves čas na voljo pomoč strokovnjakov.