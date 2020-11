Dirndl vse bolj priljubljen tudi pri nas

Jasna in Alja sta se dobro znašli in pentlje na predpasniku sploh nimata.

V oddaji Pri Črnem Petru, ki jo tudi to sezono spremljamo na Planet TV, obe voditeljici in natakariciin(Sofijo), ki si vlogi dejansko izmenjujeta, videvamo v dirndlu. Dirndl je sicer tradicionalno bavarsko oziroma avstrijsko oblačilo, ki izvira iz bavarsko-avstrijske besede dirn, kar pomeni mlado dekle. Sestavljeno je iz bele bluze in korzeta v barvnem kontrastu, ki je kombinirano z dolgim ali kratkim krilom s predpasnikom, ki ima tudi pentljo. Na oblačilu so običajno različni vzorci in motivi, ki izhajajo iz narodne noše. Zgornji del dirndla ima različne barvne trakove, vzorce različnih barv, kar je vse povezano tudi s krajevnimi navadami. No, poleg Jasne in Alje je v eni od oddaj, v kateri je zapela, dirndl oblekla tudi pevka. Pri čemer smo bili pozorni na njeno pentljo, ki jo je zavezala na svoji desni strani.To pa pritiče njenemu stanu, saj je Natalija že dolgo poročena. Tista dekleta, ki so samska, si morajo namreč pentljo zavezati na levi strani, s čimer sporočajo, da so še vedno ledik in z damo lahko fantje flirtajo. No, za Aljo sicer ne vemo, ali ima kakšnega resnega snubca, Jasna pa je, kot je znano, prav tako že nekaj časa oddana, čeprav uradno še ni poročena. Kakor koli, Jasna in Alja sta se dobro znašli in pentlje na predpasniku sploh nimata. Je pa dirndl poleg tujine očitno vse bolj priljubljen tudi pri nas in ga nosijo tako mlajša kot starejša dekleta. Natalija ga je oblekla s posebnim razlogom, saj je v eni od oddaj skupaj z Mladimi korenjaki predstavila pesem z naslovom Oktoberfest, ki je eden najbolj priljubljenih praznikov na Bavarskem, različice tega pa se pojavljajo tudi pri nas. No, letos priložnosti za to, da bi se zabavali ob pivu in klobasah, ni bilo, a dirndl bo zagotovo še prišel prav takoj, ko se bodo epidemiološke razmere umirile. In vsi upamo, da bo to čim prej.