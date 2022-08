Direktor reprezentance je moral kraljico Ano odnesti z igrišča (FOTO)

Na jubilejnem 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra so dan vinogradnikov in vinarjev začinili s prijateljsko nogometno tekmo. Večkratna evropska prvakinja in podprvakinja, Vinska reprezentanca Slovenije, se je na radgonskem nogometnem stadionu, le nekaj deset metrov od Pomurskega sejma, tokrat pomerila proti gostiteljem veteranom NK Radgona.

Nad Gornjo Radgono je bilo turobno in oblačno, na igrišču pa prijetno in razigrano. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Potem ko je aktualna vinska kraljica Ana Protner izvedla prvi strel na začetku dvoboja, so slovenski vinarji, varovanci selektorja in direktorja Roberta Fišerja in Danila Steyerja, močno pritisnili in že v prvem polčasu povedli 2:0, na začetku drugega polčasa pa so vodili že s tremi zadetki. In ko so mnogi pričakovali, da bodo favoriti dvoboja, ki je trajal dvakrat po 35 minut, dosegli suvereno zmago, so se prebudili tudi domači veterani in dosegli dva zadetka, a za dokončni preobrat ni bilo možnosti.

Kljub ostremu spopadu, da se je kar iskrilo, padel je celo rdeči karton, so se nogometaši po tekmi razšli prijateljsko, še prej pa so nazdravili z dobro kapljico, ki je ni manjkalo, in niti inšpektorjev, ki nadzirajo točenje alkoholnih pijač na športnih dvobojih, ni bilo na spregled.

Vinski nogometaši

Fantje so medse vzeli kraljico.