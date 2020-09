Dieta, ki je obnorela tudi slovenskega igralca

Januarja je praznoval 50 let. FOTO: POP TV

Ob redni in intenzivni vadbi je to eden najboljših virov mladosti.

se je vedno rad ukvarjal s športom. A ko se je bližal abraham, je pri sebi opazil nekatere spremembe. »Telo ni bilo več tako prožno, telesna masa se je večala, spremenila se je tudi moja presnova. Zato sem začel razmišljati o spremembi pri vsakodnevni fizični aktivnosti,« pravi. Med brskanjem po spletu je naletel na vojaške vaje. In to tiste čisto prave bivšega specialca, vodje enote SWAT.»Ko sem se zatopil v proučevanje in malo poskusil, sem dojel, da so te vaje mešanica vojaških veščin, stare sokolske telovadbe in prvin joge. Obenem je zelo propagiral kurkumo in črni poper, ki sta v kombinaciji izjemen naravni produkt. In sem se vsega skupaj lotil resneje,« doda. Rezultati so bili hitro vidni, a je pogrešal strokovno znanje.»Obrnil sem se na uveljavljeno osebno trenerko, pri kateri je moja žena dolgo, uspešno in zadovoljno trenirala. Ne vem sicer, zakaj nisem na to pomislil že prej. Ssva nato postavila nove osnovne cilje, ki se zdaj, po pol leta vadbe, že kažejo,« doda igralec. Pri osebni trenerki se mudi dvakrat, včasih tudi trikrat na teden.»Imam individualen program, ki ga sproti prilagaja mojim potrebam in tudi mojemu napredku. V začetku sem bil nad njenim špartanskim tempom in nepopustljivostjo začuden, a ker sem predan in vztrajen borec, sem hitro padel v to skoraj vojaško telovadno rutino. Po intenzivni dnevni vadbi se mora telo tudi raztegniti, seveda pa je v mojih letih izjemno pomembna regeneracija, obnova moči in mišic, zato nikoli ne pretiravam s prepogostimi treningi,« pojasni.»Med vajami so seveda takšne, ki so mi manj pri srcu zaradi težavnosti, in takšne, ki so mi ljube. Ampak žal samo s slednjimi ne gre,« se zasmeji. Med vajami, ki mu niso tako zelo ljube, so plank oziroma deska ter vzgibi. »Seveda je Karmen tista, ki mi pove število ponovitev, kar pa zna biti na trenutke izjemno težko in včasih celo za obupati. A z voljo in vztrajnostjo vedno premagam malodušje in se prebijem do cilja. Kar je lep občutek in zmagoslavje. Zelo rad delam verigo, ki je tudi zelo zelo zahtevna.Obenem so tu še vaje na trakovih TRX, vaje s kolebnico, ki je vsekakor zapostavljen in po krivici pozabljen telovadni pripomoček,« doda.Z veseljem poudari, da mu na dieto ni bilo treba, čeprav je velik gurman. »Trenerka mi je svetovala, naj se lotim prekinitvenega posta s pravilom 16:8, kar je zame izjemno odkritje. Ob redni in intenzivni vadbi je to eden najboljših virov mladosti. Pri vmesnem postenju sem navdušen nad neomejevanjem vrste prehrane v osmih urah, ker pa sem discipliniran in dosleden človek, mi nadaljnja odtegnitev hrane za 16 ur ne dela prevelikih težav. Pa to potem nadoknadim,« se še zasmeji navdušeni telovadec.