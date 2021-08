Deželaka ustavila policija: neverjetno, kaj so ga spraševali (VIDEO)

Radijskega voditeljaso kranjski policisti dodobra izprašali, ko so ga ustavili ob avtobusni postaji. V šali so mu zastavili vprašanje, kdo bolje vozi on ali žena, pa je suvereno rekel, da on. Poskušal se je izvleči, da bo sicer morda žena zdaj huda, a verjetno, da ne, saj vendarle on največ vozi, soproga pa rada sedi ob njem.Kranjski policisti, ki so s svojimi objavami na facebooku znani kot veliki šaljivci, so posnetek pogovora objavili, Mihov samozavestni odgovor pa komentirali takole: »Miha Deželak ga je biksnu. Gospa žena, sporočamo, da bo Miha danes v službi jedel in cel naslednji teden tudi, pa navdušen je nad pospravljanjem. Tak ljubeč mož zgleda.«Kdo pa pri vas bolje vozi?