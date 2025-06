Deželaka pričakali z vodnim curkom

Miha Deželak že enajsto leto kolesari po Sloveniji v dobrodelni akciji Radia 1, v kateri zbira denar za brezskrbne počitnice otrok. Občasno se mu na kolesu pridružijo znani Slovenci, največkrat glasbeniki. V Celju, denimo, je za kratek čas k njemu prisedla glasbenica Darja Gajšek, ki je pred mesecem dni drugič postala mamica. V nedeljo je Miha kolesaril po Zasavju, v ponedeljek se je mudil na Kozjanskem. Iz Podčetrtka je s spremljevalno ekipo krenil proti Šmarju pri Jelšah in Šentjurju, ustavil se je v Celju in okoli poldneva prispel v Laško.

V Šoštanju ga je pozdravil župan Boris Goličnik.

V mestu ob Savinji, kjer je letos vse v znamenju 200-letnice Pivovarne Laško, so ga pričakali laški prostovoljni gasilci z vodnim curkom, pred kulturnim centrom pa je zbrani množici otrok zapel tudi domačin Dejan Dogaja. Na Glavni trg v Šoštanju je popoldne prikolesaril v družbi Uroša Kuzmana in številne ekipe, v kateri je bila tudi Jana Morelj. Med drugimi so ga pozdravili mladi športniki, rokometaši šole Sebastjana Soviča, taborniki, gasilci PGD Šoštanj mesto in drugi. Iz Šoštanja je odkolesaril proti Savinjski dolini, v Mozirju se mu je pridružila pevka Alya. Pot jih je vodila še v Braslovče, na Polzelo, v Šempetru so bili prav tako deležni mokrega sprejema gasilcev, enako v Žalcu, kjer se je ustavil tudi pri fontani piva in tam sklenil šesto etapo. Ekipa se že bliža koncu poti.