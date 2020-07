Deželak dobil povišico, spisal pravljico

Dobrodelnost je plemenito dejanje, posebno v tem času, ko je marsikomu težko. Zato je še bolj pohvale vredna dobrodelna akcija Deželak Junak, s katero priljubljeni radijski voditelj Miha Deželak vsako leto prevozi Slovenijo, da bi pomagal do morskih užitkov otrokom v stiski. S tem vsako leto znova dokazuje, da lahko vsak pomaga in da je vsak lahko junak. Letos je voditelj Denis Avdić Showa na Radiu 1 celo zbral rekordnih 350.000 evrov. Za svoja plemenita dejanja je dobil tudi kip, ki ga je ustvaril Avdićev sin in stoji na Debelem rtiču. »Zdaj sem jaz kot Deželak šel v večnost s tem kamnom,« je povedal voditelj najbolj ...