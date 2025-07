Devetošolka Ula napisala že drugi roman (FOTO)

Štirinajstletna Ula Bratkovič iz Kostanjevice na Krki je povsem običajna najstnica, ki uživa življenje, sploh zdaj, ko Krka, ki teče pod hišo njene družine, kar vabi, da skoči vanjo. A v nečem je Ula posebna: njena strast so knjige. Ne le da jih rada prebira, temveč jih tudi piše.

Ula je pri 13 letih napisala knjigo Lepo spi, lepotec in z njo zmagala na natečaju Mladi pisatelj leta 2023. Zdaj, leto kasneje, dokazuje, da je bil to šele začetek njene pisateljske poti. Napisala in izdala je namreč svojo drugo knjigo Če bi zvezde izpolnjevale želje. Pred dnevi jo je prestavila pred osnovno šolo Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki. Sošolca David in Zara sta brala odlomke iz knjige, Ana Baznik je zaigrala na klarinet, čudovit nagovor pa je imela ravnateljica osnovne šole Melita Skušek.

Ula je po predstavitvi knjige z veseljem napisala kakšno posvetilo.

Zbrane je pozdravila ravnateljica Melita Skušek, ki pa se poslavlja s tega položaja, saj gre v zaslužen pokoj.

Glavna junakinja išče fanta

In o čem govori njena nova knjiga? Razigrana in včasih malenkost pikra najstnica s svojo najboljšo prijateljico vse šolsko leto sanja o tistem drugačnem poletju. Prijavita se na poletni tabor, kjer Pio bolj kakor preživljanje časa v naravi zanima iskanje fanta, saj ji je dovolj osamljenosti. Ne zaveda pa se, kako drugačno in pomembno bo zanjo to poletje.

»Ideja za novo knjigo se je rodila, ko so se nabrale dogodivščine, torej čisto iskreno, poleti. Spomnim se, da sem nekega dne prišla domov, takoj sedla pred računalnik in začela tipkati. Pisanje knjige se je, kot po navadi, malce vleklo, ker si s tem res nisem želela zapraviti celega poletja,« se je prešerno nasmejala zgovorna najstnica, ki je pisanje zgodbe končala v začetku tega leta. Kostanjevičanka pravi, da vsakomur, ki jo vpraša, ali se njeni knjigi povezujeta, odgovori, da je to odvisno od pogleda bralca: »Vsekakor priporočam, da bralec najprej prebere moj prvi roman, saj se v moji drugi knjigi pojavi lik, ki je bil bralcem zares všeč.«

Ulini starši na predstavitvi knjige

Njen knjižni prvenec je bil pri bralcih res toplo sprejet, tudi v knjižnicah ga je težko dobiti, knjiga je doživela ponatis. »To me seveda blazno osrečuje, še bolj pa me osrečuje, ko vem, da knjiga ljudem pomaga in jih povezuje,« prizna. Sicer pa je Ula v tem dobrem letu pridobila samozavest, tudi govori in razmišlja bolj odraslo, ohranila pa je ljubezen do branja in predvsem do pisanja.

»Prva knjiga je močno spremenila moje življenje. Ni mi dala le vedeti, da zmorem narediti kaj konkretnega, z intervjuji in obiski različnih šol in knjižnic je tudi okrepila moje javno nastopanje. Najbolj mi je všeč ta prepoznavnost, ki sem jo dobila ob prvencu, in to, da me bodo pogovori z mladimi in različne predstavitve spremljale še naprej,« se že veseli prihodnjih mesecev, ko bo osnovnošolske klopi zamenjala za srednješolske.

Najraje o ljubezni

V klepetu pove, da je njena najljubša knjiga Vsaj en popoln dan, ker do nje čuti veliko čustveno naklonjenost – bila je prvi roman, ki ga je vzela v roke. Na splošno pa ima najraje knjige o ljubezni. »Vsem mladim bralcem bi priporočala, da vsaj poskusijo s kakšno težjo tematiko, ki jim bo dala širino in empatijo. Starejšim bralcem pa bi poskušala približati lahkotne knjige o najstnikih zaradi enakega razloga – razumevanja sočloveka,« je sklenila, a že zdaj je odločna, da pisanje nadaljuje – morda bo naslednji luč sveta ugledal roman, morda pa pesniška zbirka, saj je, kot pravi, v poezijo resnično zaljubljena.

Kar neverjetno – mladi namesto telefonov v rokah držijo knjige!

Lani na predstavitvi njene prve knjige je ravnateljica Skuškova zbrane nagovorila z mislimi pesnice Ute Latendorf, ki med drugim pravi, da se lahko od letnih časov učimo, da se življenje začenja vedno znova. Tudi tokrat je spomnila ne te misli: »Če sem malce nagajiva, lahko rečem, da si se, Ula, misli, da se življenje začenja vedno znova, kar držala. Ne glede na to, ali gre za čisto naravne pojave ali pa izgube v življenju, ki nas prizadenejo, v nas naselijo nemir, a nam hkrati odpirajo nove možnosti, nove poti, nova doživetja. Kljub humorju in vedremu slogu tvojega pisanja nas v tvoji drugi knjigi zdrami misel, da se pogosto ne zavedamo, kako srečni smo v svojem tukaj in sedaj, kako majhen trenutek nas loči od tega, da namesto da lebdimo v zraku in smo z glavo v oblakih, pristanemo v grobosti vsakdana, na kolenih, obdrgnjenih od krutosti sveta. Takrat je čisto v redu, da smo za trenutek tudi sami, ujeti v svoj svet, s svojimi solzami in smehom in da imamo preprosto radi predvsem sebe.«