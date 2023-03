Deveta sezona kuharskega šova bo drugačna, sodniki že znani

Ljubitelji resničnostnih šovov in kulinarike lahko letošnji osmi marec proslavijo malce drugače. Na POP TV namreč prihaja že deveta sezona priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija. Ustvarjalci obljubljajo, da bo sezona vsebinsko pestrejša, izzivi drugačni in sestavine ne tako dobro znane.

Znani pa so sodniki, ki ostajajo v enaki zasedbi: Bine Volčič, Karim Merdjadi in Luka Jezeršek. »Mislim, da bomo takšni kot vsako leto, radovedni med kuhanjem, strogi pri spremljanju časa in iskreni pri ocenjevanju,« je tik pred začetkom nove sezone jasen Bine. Sodniki, ki imajo za seboj že več sezon, se zelo dobro spominjajo prvega skupnega televizijskega sodelovanja. »Prve sezone se spominjam, kot da bi bila včeraj. Nekaj novega v mojem življenju, razburljivo, veliko neznank in veliko učenja, kako poteka produkcija takšne oddaje. Šov sem poznal že prej in zdelo se mi je neverjetno, kako amaterski kuharji lahko naredijo dokaj kompleksne jedi. Ustvarjanje takšnega šova me je tako potegnilo noter, da sem še vedno tu,« se nasmehne Karim.

Na sporedu bodo kar tri oddaje na teden, za štedilniki pa se bo veliko dogajalo.

Luka Jezeršek je priznal, da si je ogledal vse sezone za nazaj, ob tem pa je priznal, da občutek med gledanjem prve sploh ni bil tako slab. »V tem času se je spremenilo predvsem naše razumevanje ustvarjanja televizije in lahko rečem, da smo pri snovanju oddaj vsako leto bolj kulinarični,« še pravi Jezeršek. Ravno to pa je bistvo tega šova – razširiti kulinarična obzorja Slovencev in izboljšati domače jedilnike. Ker bo letos na sporedu več oddaj, bo tudi več kuhanja.

»Pri marsikateri nalogi gre na balkon le en tekmovalec, sodniki pogosto sploh ne bodo okušali vseh krožnikov, ampak bodo pri takšni nalogi izbrali le tiste krožnike, ki obetajo dovolj, da si zaslužijo okušanje,« pa je o novi sezoni povedala kreativna producentka oddaje Kaja Belčič.