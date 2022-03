Detektivka v deželi zmajev: pustolovščina, ki se odvija v slovenski prestolnici

Ko premiero gosti Oder pod zvezdami, gre v ljubljanskem lutkovnem gledališču vedno za prav posebno priložnost, ki je ne gre zamuditi. To velja tudi za krstno uprizoritev dramatizacije mladinskega romana Skrivno društvo KRVZ, ki je nastal izpod peresa Simone Semenič.

Slednja je za pustolovščino, ki se odvija v slovenski prestolnici, prejela že veliko nagrad, tokrat pa je odgovorna tudi za priredbo in postavitev romana na oder. Detektivsko odkrivanje skrivnosti zemljevida glavne junake popelje v svet zmajev in skrivnostne rastline, ki zmajem omogoča dolgotrajno življenje. Spopasti se morajo z zapletenimi ugankami in različnimi nepridipravi, ki klobčič zgodbe še bolj zapletajo.

Igralka Barbara Medvešček in režiser predstave Mare Bulc FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.net

Igralska zasedba je tokrat res pestra, saj se na odru zvrsti kar dvanajst igralcev, ob tem pa ima svoj čar še glasba, ki jo v živo izvaja violinistka Jelena Ždrale. Posebnost produkcije, ki je režijsko taktirko zaupala Maretu Bulcu, je še v tem, da so vse štiri igralce, ki igrajo otroke v glavnih vlogah, izbrali na avdiciji med mladimi diplomanti AGRFT.

Nastop so si tako priborili Matej Zemljič, Gaja Filač, Filip Mramor in Martin Mlakar. Za slednjega še posebno velja rek, da jabolko ne pade daleč od drevesa, saj gre za sina primorskega kulturnika Iztoka Mlakarja.

Igralec Martin Mlakar z dekletom, dramaturginjo Tajdo Lipicer, in soigralko Gajo Filač