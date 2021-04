Deso Muck je navdušil krtek

Krtek Oli iz Doživljajskega parka Vulkanija je ob letošnjem dnevu Zemlje dobil svojo prvo knjigo – slikanico o vulkanskih dogodivščinah. Najbolj brano slovensko pisateljico Deso Muck je Oli, ki obiskovalce z veseljem popelje v svoj vulkanski svet in jim razloži vse o vulkanu, tako navdušil, da je napisala zgodbo o vulkanu, ki je na Goričkem bruhal pred tremi milijoni let, in seveda o Oliju.



»Z veseljem in odgovornostjo sem se odzvala Olijevi pobudi, da napišem zgodbo ter v njej na preprost in razumljiv način predstavim zapletene procese izpred treh milijonov let, ki so ob delovanju vulkana oblikovali današnjo goričko pokrajino, ki mi je osebnostno tako močno pri srcu kot njeni ljudje in nagajivi krtek. Zato se na Goričko vselej rada vračam,« pravi priljubljena pisateljica. Igrivi in napeti zgodbi je dal ljubko podobo ilustrator Uroš Hrovat, ki velja za najbolj izposojanega ilustratorja v Sloveniji. Njegovo ime je prepoznano tako v klasični otroški in mladinski literaturi kot v sodobni. Z Deso Muck se je pri knjigi Oli iz dežele vulkanov enkratno ujel in skozi besedo začuteno izrisal v edinstveni ilustraciji, ki daje knjigi še poseben čar. Poudaril je, da je želel igrivi in napeti zgodbi dati ljubko podobo s čudovito ilustracijo. Danijela Krpič, direktorica Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad, je ob predstavitvi izpostavila, da je Vulkanija s knjigo Oli iz dežele vulkanov pridobila edinstven produkt, knjigo, ki promovira Pomurje in Goričko, in zgled, kako se lahko povežeta kultura in turizem. »Sama po sebi je poučna in namenjena vsem generacijam, in če kdaj, v koronskem času pripomore k ohranjanju in nadgradnji stika z zvestimi obiskovalci in ljubitelji Vulkanije tudi skozi pisano besedo po vsej Sloveniji, hkrati pa nadgrajuje ponudbo Vulkanije kot butične turistične destinacije za vse generacije od blizu in daleč,« je dejala Krpičeva.

