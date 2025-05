Deset let nepozabnih spominov, na praznovanju številni znani obrazi iz Maribora (FOTO)

Sebastijan in Devana Blakaj sta v zadnjem desetletju postala nepogrešljiva gostinca v mestu ob Dravi. Njun bistro in kavarna Nana, ki deluje na Glavnem trgu, pa eno najpomembnejših pribežališč za jutranje zajtrke, kave ali malice. Prav tako so cateringi, ki jih pripravljata z ekipo, poznani in priznani daleč naokoli.

»To je projekt, ki je zrasel iz ljubezni do kuhanja, razvajanja ljudi in ustvarjanja skupnosti. Ime lokala sva dala po mojem vzdevku iz otroških let,« strne misli Devana Blakaj. »Skupaj s Sebastijanom sva zgradila nekaj, kar je danes mn

Nekdanji nogometaš Marcos Tavares, Željko Latin, NK Maribor, Nataša Cvijanović, NK Maribor in NZS, Nika Čukur z mamo Janjo ter Maja Mežan, Pivovarna Laško

ogo več, kot sva si kadar koli upala pomisliti. Nana je postala dom za vse, ki cenijo dobro hrano, pristne odnose in toplo vzdušje,« še pove.

Nekdanja mariborska podžupanja in podjetnica Melita Petelin z možem, rožo za Nano ter prijatelji

Športnik Maribora 2024 in jadralec Žan Luka Zelko z zaročenko ter atletinjo Anito Horvat

Deseto obletnico sta proslavila skupaj s prijatelji in gosti. Zadnje čase se veliko govori, da ju zanima tudi tradicionalna mariborska gostilna pri Treh ribnikih v Mestnem parku.

Emkej je zapel, Mitja Špes pa si je že ogledoval prizorišče za Balet v mestu.

Sebastian in Devana Blakaj s svojo ekipo

»Gre za veliko investicijo. V proces je treba vstopiti zelo premišljeno. Edina sprejemljiva možnost za oživitev dobre gostilne je podeljena stavbna pravica,« pravita.