Desa Muck: Kako se mi je na starost odprla navijaška čakra

Ugotavljam, da so moje kolumne vedno bolj starčevsko obarvane. Ne morem pomagati, ampak nepričakovano dolgo sem že na svetu. Zadnjič me je skoraj kap, ko sem obiskala kraj v Istri, kjer smo nekoč snemali film. »To je bilo vsaj pred dvajsetimi leti!« sem vzkliknila in se popravila: »Če jih ni že trideset … ja vsaj trideset, ali celo petintrideset …«

Šla sem poguglat in … minilo je že dvainštirideset let! Nemogoče! No, in kaj ima to s športom, razen tega, da ga tudi tedaj nisem nič raje prakticirala kakor danes ...

