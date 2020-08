Denisu Avdiću med dopustovanjem na Krku vlomili v družinsko hišo

Neznani storilec je priljubljenemu radijskemu voditelju Denisu Avdiću pokvaril dopust, saj se je moral, zaradi vlomilca vrniti s Krka v Slovenijo. Celotno dogajanje je opisal kar v radijski eter in svojim jutranjim kolegom povedal kaj se je zgodilo in kaj so mu odnesli.



»Ko so me klicali, sem vstal in sem šel direkt domov in sodeloval s policaji, saj sem v prejšnji službi tudi jaz to delal. Vlomilec ni mogel čez vrata, zato je šel skozi okno. Notri smo imeli še ena vrata zaklenjena, pa jih je odtrgal. Odtrgal je tudi alarm, ker ga je motil, potem pa je že prišla intervencija in je odšel.«



Povedal je tudi, da mu niso ničesar odnesli in da je seveda sodeloval s policaji, saj je bil v preteklosti tudi sam član njihovih vrst. V hiši pravi, nima ničesar vrednega, tako da se storilec ni mogel prav nič okoristiti. Doma ima sedem let staro televizjo, računalnike in telefone so imeli s seboj na dopustu. Prav tako v hiši ni imel zlatnine ali gotovine. Vse kar je povzročil vlomilec, je bil kup slabe volje in nekaj škode zaradi vloma.