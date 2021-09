Denise priznala, da je moški? »Jaz imam največji k***c tukaj« (VIDEO)

je vstopila v srbski resničnostni šov Zadruga. Še pred vstopom v šov so bili srbski tabloidi polni vprašanj in namigovanj o tem, da je Korošica Denise v resnici moški. Kakšno spolovilo ima, je bilo tudi eno glavnih vprašanj po njenem vstopu v šov.Sotekmovalecje Denise zasul z vsemogočimi vprašanji, tudi s tem, kaj ima med nogami. »Jaz imam največji k***c tukaj,« je v svojem slogu odgovorila Denise. Bila si moški, sedaj si pa ženska, ni odnehala ena od sotekmovalk. »Morda,« je bila skrivnostna Slovenka, ki je nato priznala nekatere lepotne popravke, a dodala, da je njen nos, za katerega je pred tem rekla, da ji ga bodo zavidale številne ženske v šovu, naraven. »Tudi zobje so moji,« je še povedala, priznala pa je, da si je dala popraviti usta.Govorice, da je bila Denise moški, je podžgala udeleženka v šovu. Ta srbska pevka je o Denise namreč dejala, da »mnogi pravijo, da je bila nekoč moški. Ste videli njene velike dlani?! Družim se z LGBT-ljudmi in skoraj vsi so istega mnenja – Denise je bila moški! Glede na to, da pravi, da je biseksualka da so meni tudi ženske všeč, bom sama preverila, kaj skriva.«Denise je seveda znala dobro poskrbeti za promocijo svojega vstopa v Zadrugo. Ob svoji predstavitvi je dejala, da ima inteligenčni količnik 155. »Dobesedno sem dvometrska ženska, sem vesoljka, zelo sem narcisoidna,« je povedala o sebi ter dodala, da ima rada karizmatične moške ali pa moške, ki so bogati, pa tudi ženske. Oči je vrgla na sotekmovalkoin jo označila za »sladek, majhen bonbonček«.