Znana 27-letnica išče »zelo obdarjenega (21 centimetrov+) jeb***

Na nas se je obrnil bralec, ki je na portalu za »spletne zmenke in avanture« našel oglas domnevno, ki je pred leti postala spletna senzacija. V oglasu je navedeno, da 27-letnica išče »zelo obdarjenega (21 centimetrov+) jeb*** za pikantni filmček. Diskretnost zagotovljena. Sem zelo odprta za predloge in želje. Za boljšo preglednost prosim fotografijo prijateljčka poleg ravnila«. Kmalu zatem je avtorica oglasa zapisala, da se ji »oglaša malo morje ljudi«, a da sporočilom brez fotografije ne odgovarja.Denise nam je potrdila, da je oglas res njen in da se pripravlja na snemanje filma za platformo Onlyfans, na kateri ljudje objavljajo najrazličnejše vsebine, od športa, kuhanja do erotike in pornografskih filmov. Opozorila nas je, da ji ni prav, da ji rečemo starleta, saj da je poslovna ženska. V tujini jo menda imenujejo 'entrepreneur' oziroma podjetnica.V zadnjem času je na platformi, na kateri oglašuje svoje ekskluzivne posnetke, dosegla preboj. Po sodelovanju z(18), ju je njun pikantni posnetek uvrstil med najboljših 1,2 odstotka vseh uporabnikov na platformi, kjer svoje storitve ponuja okoli 80 milijonov ljudi. Denise si želi postati še boljša, najboljša, kar pa zanjo pomeni, ne le večje prihodke, temveč tudi nove vsebine in iskanja poti do novih strank. »Zdaj sem toliko zaslužila, da bi se realno lahko upokojila, ampaksem zelo tekmovalna in to zame ni dovolj. Želim priti v top 0,01,« pravi samozavestno.Z načrti, ki bi jih Denise rada udejanjila v prihodnje, trdi, da bo »kmalu največja slovenska blagovna znamka«, pri tem pa ji pomaga ekipa ljudi iz Londona, ki dela zanjo. »Sem poslovna ženska in imam kot vsako podjetje svojo ekipo s svoji menedžmentom. Imam poslovno žilico in imam zaposlenih 10 ljudi. Z vsemi imam sklenjene pogodbe in se ne ukvarjam 's seljačkimi posli', sem profesionalna«. Z londonsko ekipo, s katero »jadra na valovih slave«, kot pravi, si je zamislila nov projekt, soigralce pa išče kar z oglasom na portalu za spletne zmenke. Nanj so se prijavili številni, v erotični industriji še neuveljavljenimi Slovenci. »Prijavilo se je na stotine Slovencev, a sem seznam skrajšala na 100. Variacije v centimetrih (v oglasu piše 21+) so bile različne. Zdaj je samo vprašanje, kateri bo zadovoljil mojim produkcijskim kriterijem, ki so najvišji, oziroma kdo je iz pravega testa.«Kljub pomislekom, da se na oglas ne bo prijavilo veliko število kandidatov, saj gre vendarle za razvpito žensko, so se slovenski moški, kot kaže, pokazali za nesramežljive. »Zame se moški že od nekdaj radi izpostavljajo in mi pošiljajo svoje fotografije. Če si mlada in atraktivna, to ni problem,« pravi Denise, ki je v življenju že imela več 'sponzorjev' a je zdaj povsem ekonomsko neodvisna in samostojna.Denise meni, da je med kandidati, ki so se prijavili na njen oglas, več primernih za nekajminutni pikantni film, zato že razmišlja, da bi posnela več videov ali enega z več moškimi hkrati. »Nikoli ne veš, kaj pride prav. Se bom posvetovala s timom, kaj tržišče potrebuje.« Na vprašanje, ali se ji ne zdi, da je trg prenasičen z erotičnimi fotografiji in filmi, pravi, da zato moraš biti konkurenčen in najboljši, po njenem vedenju pa ji v Sloveniji ni para. »Slovenke, ki delajo na Onlyfansu, pokažejo bolj malo in so sledilci potem razočarani. Jaz pa se trudim, da sem najboljša in ugodim željam tržišča. V spolnih užitkih in potrebah iščem še nekaj več in odkrivam nove razsežnosti. V filmu sem sodelovala s polnoletnim najstnikom, kar me je spravilo v sam vrh ogledov, snemala sem tudi z zdravnikom, v njegovi ordinaciji. To je prav tako imelo zelo dober odziv, zdaj pa načrtujem še nekaj novega …« Svoj poklic opravlja povsem profesionalno in v tem neznansko uživa. »Alkohol in drogo sem povsem opustila in sem čista točno 11 mesecev. Je pa res, da sem zasvojenost z opojnimi substancami zamenjala za seks in se zdaj več dogaja v postelji.«Denise je sama sebi največja naložba, zato o drugih investicijah ne razmišlja. »Za lepotne popravke, oblačila z znamko, obiske nutricionistov in fitneserjev sem zapravila že toliko, da bi si lahko kupila petično hišo na vasi, a ker sem mestna riba, zapravljam za številne posege. Ravno sem bila pri plastičnem kirurgu, ki dela za srbsko estrado, in sem si naredila prenos maščobe s trebuha v ritko.« Na vprašanje, česa vse na telesu si še ni popravila, pravi: »Česa si še nisem, je pravo vprašanje. A na začudenje vseh je moj nos še naraven.«Denise se je pravkar vrnila z dopusta v Grčiji, kjer ni samo lenarila. »Moje delo je takšno, da moram biti vedno na voljo svojim sledilcem in upoštevati njihove predloge in želje, zato sem se tudi na počitnicah ukvarjala z njimi. A ker to rada počnem, ni bil nikakršen problem.« In v njeno denarnico je padlo nekaj sto evrov več ...