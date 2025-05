Denise Dame priznala, kako je prišla do tako zavidljive postave (VIDEO)

Koroška starleta, ki zadnje čase večino časa preživlja izven meja domovine, slovi po svoji vitki postavi in dolgih nogah. Mnogi pa so opazili, da je svetlolaska zadnje mesce izgubila še več kilogramov in je, kot pravijo mnogi zaskrbljeni oboževalci, »sama kost in koža«.

Denise Dame je s svojim videzom, kot kaže, zadovoljna, saj v objavah na družabnih medijih rada poudarja svoje atribute, predvsem neverjetno ozek pas in neskončno dolge noge, prav tako pa ne skriva, kako je izgubila kilograme. V eni od objav, na kateri je sledilcem predstavila »dan v življenju spletne igralke«, je namreč brez zadržkov pokazala, da jemlje zdravilo, sicer namenjeno sladkornim bolnikom, a ga predvsem hollywoodski zvezdniki uporabljajo za hujšanje.

Na ta način je ogromno kilogramov že izgubilo mnogo slavnih, med njimi Oprah Winfrey, Amy Schumer, Christina Aguilera, Meghan Trainor, Sharon Osbourne in celo Whoopi Goldberg.