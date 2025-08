Denise Dame podedovala odlične gene, poglejte, kakšna lepotica je njena mama (FOTO)

Čeprav je Denise Dame po rodu Korošica, so jo poslovne priložnosti odpeljale izven meja domovine. Večino časa dolgonoga lepotica preživi v Beogradu, kjer si je ustvarila dom, veliko pa tudi potuje. Letošnje poletje je bilo zanjo še posebej pestro, med mnogimi delovnimi obveznostmi je namreč našla čas tudi za sprostitev, med drugim je skočila v Dubrovnik in Budvo, kjer je uživala v brezskrbnih radostih poletja, v toplem morju, dobri hrani in pijači.

Vmes je svetlolaska, ki navdušuje s svojo izklesano postavo, praznovala tudi rojstni dan, te dni pa je po dolgem času dočakala obisk svojih najbližjih – mame in brata. Obisk je seveda tudi dokumentirala in mnogi so komaj verjeli, da je ženska, s katero Denise nazdravlja, njena mama.

Mladostna svetlolaska je videti bolj kot njena sestra, Denise je, kot kaže, podedovala odlične gene. Starleta je objavila tudi fotografijo, na kateri objema brata, ta pa je povsem zatopljen v svoj mobilni telefon. »Druženje z mlajšim bratom je enako kot bi šel na zmenek z moškim, ki ga ne zanimaš kaj dosti,« je ob fotografiji zapisala Denise.