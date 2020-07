Denise Dame o erotični romanci z bratom znane Slovenke (VIDEO)

Razvpitase je znova oglasila in poskrbela za val ogorčenja na med njenimi sledilci in komentatorji. Potem ko se je pred časom lotila znanih Slovenk in njihovih otrok , pa si je tokrat privoščila brata ene najbolj znanih slovenskih vlogerkoziroma Lepe afne, s katero menda nimata najboljšega odnosa.Denise sicer zatrjuje, da prisega na starejše ljubimce, tokrat pa da ji je oko padlo na mlajšega fanta, za katerega se je kasneje izkazalo, da je Lein brat. Korošica trdi, da sta si pošiljala številne vroče fotografije in video posnetke, a da se je kmalu zapletlo. Korošica mu je, kot sama pravi, zamerila, ker naj bi ji poslal fotografijo spolnega organa, ki ne pripada njemu. Kot pravi Denise, na svojem plačljivem kanalu ocenjuje penise, videla naj bi že kar nekaj klobas, zato se ima za ekspertinjo in ne naseda lažnim fotografijam.»Žan, res si me razočaral. Jaz sem ti pošiljala izključno in samo svojo muco,« je sporočila Denise. Če je posnetek zaslona pogovora z Žanom pristen, je iz dopisovanja mogoče razbrati, da mu je bilo kmalu žal za to, kar je storil.Kaj vse je še povedala razvpita Korošica, si oglejte v spodnjem videu.