Denise Dame napol gola razkrila: Že štiri tedne sem trezna

V Roškarjevih dilemah je nastopila starleta. Tudi tokrat ni razočarala, saj je pred kamero sedla v precej drzni opravi. Voditelju na Radiu 1 je zaupala, da je prenehala piti alkohol in da je menda že štiri tedne trezna. »Dovolj je bilo. Saj je cela Slovenija videla, da imam malo probleme, in mislim, da moramo o tem iskreno govoriti,« je dejala Denise in dodala, da je alkoholizem v Sloveniji tudi sicer velik problem.Priznala je, da je tudi sama, tako kot vsi, vinjena večkrat počela stvari, za katere ji je bilo potem žal. »Vsi počnemo neumnosti, ampak moje je videla vsa Slovenija,« je dejala v smehu.Eden od razlogov za to pozitivno odločitev slovenske starlete je verjetno tudi spodnji video. Pred časom je med prazniki samevala in se od žalosti napila, njene solze pa je videla vsa Slovenija.