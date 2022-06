Denise Dame končala v bolnišnici. Kaj se dogaja z njo? (FOTO)

Model Denise Dame, ki je v Sloveniji pritegnila pozornost z brutalno iskrenimi vlogi o svojem življenju, je v bolnišnici. Nekateri mediji poročajo, da je prepoznaven obraz iz srbskega resničnostnega šova doletela družinska drama: očim naj bi ji prepovedal snidenja z njenim mlajšim bratom, raziti pa se menda želi tudi z njeno mamo, zaradi česar starleta preživlja pravo agonijo.

Očim naj bi se od njene mame želel ločiti prav zaradi obnašanja Denise Dame v resničnostnem šovu, zaradi sramote pa da ne more niti stopiti na ulico. To naj bi Slovenko potolklo, zaradi obilice stresa pa je pristala celo v bolnišnici, piše portal Pink. Od tam se je tudi javila oboževalcem, pripela pa še posnetek, na katerem je neprepoznavna. Prikazuje, kako leži na postelji in joče.

Pink še povzema beseda bližnjega vira, ki je zanje dejal, da je Slovenka izgubila zavest, zaradi česar so jo nemudoma prepeljali v bolnišnico. Dodal je še, da bi jo lahko zadržali dan ali dva, da opravijo preiskave. A zdi se, da je bilo Denise Dame hitro bolje, saj njen instagram krasijo novi posnetki, na katerih je spet polno naličena in prešerne volje.

Denise Dames je pristala v bolnišnici. FOTO: Denise Dame, Instagram

Oboževalcem se je javila v solzah. FOTO: Denise Dame, Instagram