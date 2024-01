Denise Dame hospitalizirana, video iz bolnišnice šokiral

Slovenska starleta Denise Dame, ki že nekaj časa živi v Srbiji, je na svojem instagram profilu objavila video iz bolnišnice. Denise je znana po tem, da pogosto šokira svoje sledilce na družbenih omrežjih, in tudi tokrat je tako.

Kot je videti na posnetku, je bila Denise hospitalizirana in je prestala nujno operacijo. Očitno pa je že toliko okrevala, da je lahko objavila posnetek iz bolniške postelje, ob katerem zaledeni kri v žilah. Sliši se Denise, ki težko diha, videti pa je bolnišnično sobo na intenzivnem oddelku.

Nekdanja udeleženka resničnostnega šova Zadruga nenehno pretresa javnost, in tudi tokrat ji je to uspelo. Denise je, vidno in slišno vznemirjena, nenehno vzdihovala, medtem ko je z mobilnim telefonom snemala svojo roko, v kateri ima vstavljen kateter. Slišati je, kot da ima hude bolečine. Srbski portal Republika poroča, da so jo poskušali poklicati za komentar, vendar ni bila dosegljiva.