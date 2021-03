Denis v Cortini z unikatno harmoniko

S kuharskim chefom Fabiem Pompaninom

Denis Novato z uspešno italijansko smučarko Federico Brignone FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Žal sem ostal brez nastopov, ki sem jih načrtoval v Hongkongu, tudi Clevelandu.

Marca lani, torej pred natanko letom dni, je naš zamejski Slovenec, svetovljan, še gostoval v Avstraliji. Vrnil se je tako rekoč zadnji trenutek, preden se je svet zaradi koronavirusa ustavil. Za človeka, kot je Denis, ki je vselej potoval po svetu in na raznih, tudi najbolj prestižnih dogodkih zaigral kakšno skladbo na harmoniko, pa se je začelo precej težko obdobje.»Razen nekaj dogodkov v poletnem času je odpadlo vse. Na začetku mi je to ustrezalo, saj sem si vzel čas zase in ostal doma brez slabe vesti. Končno sem imel čas, da sem uredil tudi določene spomine. Potem sem se zavedel, da bo ta situacija še kar trajala, zato sem spet začel ustvarjati. Posnel sem nekaj novih skladb in delal na sebi. Žal pa sem ostal brez nastopov, ki sem jih načrtoval v Hongkongu, tudi Clevelandu. Kljub temu se mi je zgodilo nekaj prijetnih reči. V Avstriji so me nagradili s častno nagrado oberkrainer award, ki mi jo bodo izročili takoj, ko bo spet mogoče organizirati večje dogodke. Trenutno se preživljam s poučevanjem harmonike, kar sicer nikoli ni bil moj primarni vir dohodka,« nam je zaupal Novato, ki je vsak dan v stiku s številnimi prijatelji doma in po svetu, s katerimi si izmenjuje pozitivno energijo.Žal pa po Novatovih načrtih in željah ni minilo niti nedavno smučarsko prvenstvo v Cortini d'Ampezzo, kjer je imel dogovorjenih kar nekaj nastopov. In to z unikatno harmoniko munda, ki je bila narejena posebej zanj in to priložnost.»Zelo sem pogrešal že dogajanje v Kitzbühelu, v Cortini d'Ampezzo pa sem bil, a je bilo zaradi koronavirusa tudi tu letos vse drugače. Kljub vsemu sem harmoniko, model cortina, ki jo je izdelalv dogovoru z organizatorji prvenstva, predstavil, a so žal odpadli vsi nastopi, načrtovani z njo. A projekt še ni končan, saj bodo za harmoniko organizatorji izvedli javno dražbo, izkupiček od prodaje pa namenili v dobrodelne namene,« razkriva Novato, ki se je srečal z nekaterimi najbolj znanimi smučarskimi zvezdami. Tudi s, eno najuspešnejših italijanskih smučark.»Za pripravo jedi v VIP-šotoru pa vsako leto v Cortini skrbi kuharski chef, moj dobri prijatelj,« nam je še razkril Novato, ki je projekt, s katerim so želeli združiti šport in glasbo, predstavil tudi v znani športni oddaji Športel.