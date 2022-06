Denis Malačič odhaja na romarsko pot El Camino de Santiago

Televizijski voditelj in novinar Denis Malačič je lansko leto prehodil Slovenijo podolgem in počez. Tudi letos si je za dopust izbral podoben podvig, ki ga je napovedal že lani – tokrat po Španiji.

Simpatični Prekmurec se loti vsakega dela. FOTO: Osebni arhiv

»Konec julija odhajam na špansko Jakobovo pot, znano pod imenom El Camino. Je več poti, ki vodijo do katedrale v Santiagu de Compostela, a je osrednja t. i. francoska pot, ki se prične v obmejnem mestu Saint-Jean Piet de Port, od tam pa vodi v dolžini 800 km do Compostele. Od tam bom naredil še okoli 100 km do rta ob 'koncu sveta'. Z vsemi stranpotmi, torej kakšnih 1000 km pohajkovanja z nahrbtnikom,« je povedal Denis. Pohoda se veseli, saj je bil lani nadvse zadovoljen. Spoznal je mnoge kotičke nepoznanih krajev Slovenije in srečeval najrazličnejše ljudi.

Denis se je v studiu Planet TV že poslovil od sodelavcev Suzane Kozel in Taijija Tokuhise, s katerima je ustvarjal Jutro na Planetu. Voditelja sta mu hudomušno podarila obliže za žulje, ki jih bo na svoji dolgi romarski poti, o kateri bomo sproti poročali, najbrž tudi potreboval.