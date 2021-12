Denis Avdić z ekipo ostal pred zaprtimi vrati: Šef nečesa ni plačal (VIDEO)

Denis Avdić, Jana Morelj in Miha Deželak, ki vodijo jutranji program na Radiu 1, so zjutraj doživeli neprijetno presenečenje. Vhodna vrata na sedežu podjetja so se namreč pokvarila, zato malo pred 5. uro niso mogli vstopiti. Čistilka jih je nato napotila na vhod skozi skladišče, k sreči pa so program lahko pravočasno začeli.

Avdić se je ob tem pošalil, da njihov šef, ki ga imenujejo 'revni milijonar', očitno nečesa ni plačal. »Sem bil prepričan, da tega ne bodo rešili do pol šestih,« je ob prihodu v studio dejal Avdić. Dogajanje so predvajali v živo in pokazali tudi prostore radia.