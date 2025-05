Denis Avdić odhaja na Evrovizijo?! Vsaj tako je mislila gospa, ki ga je prosila tole ...

Radijski voditelj Denis Avdić tudi med dopustom v tujini »nima miru« pred oboževalci. V svoji jutranji radijski oddaji je razkril, da ga je med počitnikovanjem nagovorila skupina slovenskih turistov, ki so se želeli fotografirati z njim, a je ena izmed njih nanj naslovila tudi presenetljivo željo.

Ko je privolil v skupinsko fotografijo, ga je ena od slovenskih turistk prosila še za dodatno uslugo: »Bi se lahko slikali še z mojo mamo?« Avdić se je prijazno strinjal in se z gospo tudi nekaj časa prijetno pogovarjal.

Ob koncu srečanja pa je sledilo presenečenje. Gospa mu je zaželela vso srečo na Evroviziji, misleč, da pred seboj nima Denisa Avdića, temveč Klemna Slakonjo.

Denis je zmoto vljudno ignoriral in gospe zahvalil za lepe želje – v mislih pa se je komaj zadrževal, da se ne bi glasno zasmejal. »Nisem imel srca, da bi jo popravil,« je priznal Avdić v šali in dodal, da so mu take zamenjave vedno v zabavo.

Čeprav Denis Avdić letos ne bo stal na odru Evrovizije, je že zdaj zmagal – v kategoriji najbolj zabavne pomote dopustniške sezone.