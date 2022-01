Denis Avdić ob jubileju razmišlja o jekleni mrcini

Ravno danes okrogli jubilej oziroma 40 let praznuje priljubljeni radijski voditelj Denis Avdić. Novopečeni štiridesetletnik, ki je kot osnovnošolec med vojno v Bosni prišel živet k očetu v Slovenijo, sicer nikoli nima prav velikih želja, raje jih s svojo radijsko ekipo uresničuje drugim, pa nam je pred kratkim priznal, da ena, prav posebna, v njem tli že več let.

Jaz pa si ga še vedno želim, četudi bi le stal v garaži in bi se z njim vozil dvakrat na leto.

»Že od nekdaj si želim imeti motor, a ga nimam. Zato ker me je Ana prosila, naj si ga ne kupim. Jaz pa si ga še vedno želim, četudi bi le stal v garaži in bi se z njim vozil dvakrat na leto. Prisegel sem si, da si ga bom kupil za štirideseti rojstni dan,« je priznal Avdić, ki je svoji ženi ob rojstvu njunega prvorojenca Tima obljubil, da motorja ne bo vozil, zdaj pa je končno napočil trenutek za izpolnitev velike želje.

Denis pravi, da ga razumejo le motoristi, ki jih ženeta vonj po bencinu in želja po osvajanju kilometrov. Sicer pa je Avdić, ki pravi, da šele zdaj razume besede nekaterih ljudi, da so leta resnično le številka, saj se počuti mlajšega, obljublja, da bo pazljiv in odgovoren motorist, saj se zaveda, da njegovo ženo najbolj skrbi zaradi njunih dveh sinov.