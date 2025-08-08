Denis Avdić je zagotovo eno najbolj prepoznavnih imen na slovenski sceni, zato ne preseneča, da ja zanimanje javnosti zanj še toliko večje. Pravzaprav tako veliko, da so se o njem v zadnjih letih pojavile takšne in drugačne govorice.

V teh dneh je ena dosegla tudi naše uredništvo – priljubljeni radijski voditelj naj bi zapuščal Radio 1, zato smo informacijo preverili pri direktorici Infonet Medie Tanji Škarjot.

Denis Avdić, Miha Deželak in Jana Morelj so skozi leta postali odlični prijatelji. FOTO: Jure Eržen

»To ne drži. Denis Avdić ne odhaja nikamor! Še naprej trdno ostaja del ekipe Radia 1 in bo – kot vedno – vsak delovni dan od ponedeljka do petka, med 5. in 10. uro zjutraj, skrbel za dobro voljo, smeh in odlično družbo naših poslušalcev. Denis ostaja z nami, z enako energijo in predanostjo, kot ste ju vajeni. Skupaj z ekipo že pripravlja nove, zabavne jutranje trenutke, ki vam bodo polepšali začetek dneva,« je sporočila.

Ostaja 'paradni konj' Radia 1

Avdić je na Radiu 1 začel delati leta 2007 kot vikend voditelj. Dve leti pozneje je šel v popoldanski program in leta 2011 prevzel jutranji program. Sprva je delal sam, pozneje sta se mu pridružila še Miha Deželak in Jana Morelj, ki sta sprva delala kot prometna informatorja.

Z akcijo Deželak Junak vsako leto zbirajo denar za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. FOTO: Darja Stravs Tisu

»V tem času se je zgodilo toliko lepih stvari in trenutkov. Počutim se, kot da sem ravnokar začel. Super je tudi to, da so moji sodelavci še vedno isti,« je nedavno povedal Avdić, ki očitno ostaja 'paradni konj' Radia 1. »In ta ostaja točno to, kar je – najbolj poslušan radio z ekipo, ki ji lahko zaupate. In naš jutranji voditelj je pomemben del te zgodbe,« je govorice še komentirala Škarjotova.