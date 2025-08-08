GOVORICE

Denis Avdić ne odhaja nikamor!

Govorice, da naj bi priljubljeni radijski voditelj zapuščal Radio 1, ne držijo.
Fotografija: Denis Avdić ostaja del jutranjega programa. FOTO: Marko Feist 
Odpri galerijo
Denis Avdić ostaja del jutranjega programa. FOTO: Marko Feist 

S. N.
08.08.2025 ob 07:40
S. N.
08.08.2025 ob 07:40

Poslušajte

Čas branja: 1:56 min.

Denis Avdić je zagotovo eno najbolj prepoznavnih imen na slovenski sceni, zato ne preseneča, da ja zanimanje javnosti zanj še toliko večje. Pravzaprav tako veliko, da so se o njem v zadnjih letih pojavile takšne in drugačne govorice.

V teh dneh je ena dosegla tudi naše uredništvo – priljubljeni radijski voditelj naj bi zapuščal Radio 1, zato smo informacijo preverili pri direktorici Infonet Medie Tanji Škarjot.

Denis Avdić, Miha Deželak in Jana Morelj so skozi leta postali odlični prijatelji. FOTO:  Jure Eržen
Denis Avdić, Miha Deželak in Jana Morelj so skozi leta postali odlični prijatelji. FOTO:  Jure Eržen

»To ne drži. Denis Avdić ne odhaja nikamor! Še naprej trdno ostaja del ekipe Radia 1 in bo – kot vedno – vsak delovni dan od ponedeljka do petka, med 5. in 10. uro zjutraj, skrbel za dobro voljo, smeh in odlično družbo naših poslušalcev. Denis ostaja z nami, z enako energijo in predanostjo, kot ste ju vajeni. Skupaj z ekipo že pripravlja nove, zabavne jutranje trenutke, ki vam bodo polepšali začetek dneva,« je sporočila.

Ostaja 'paradni konj' Radia 1

Avdić je na Radiu 1 začel delati leta 2007 kot vikend voditelj. Dve leti pozneje je šel v popoldanski program in leta 2011 prevzel jutranji program. Sprva je delal sam, pozneje sta se mu pridružila še Miha Deželak in Jana Morelj, ki sta sprva delala kot prometna informatorja.

Z akcijo Deželak Junak vsako leto zbirajo denar za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. FOTO: Darja Stravs Tisu 
Z akcijo Deželak Junak vsako leto zbirajo denar za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. FOTO: Darja Stravs Tisu 

»V tem času se je zgodilo toliko lepih stvari in trenutkov. Počutim se, kot da sem ravnokar začel. Super je tudi to, da so moji sodelavci še vedno isti,« je nedavno povedal Avdić, ki očitno ostaja 'paradni konj' Radia 1. »In ta ostaja točno to, kar je – najbolj poslušan radio z ekipo, ki ji lahko zaupate. In naš jutranji voditelj je pomemben del te zgodbe,« je govorice še komentirala Škarjotova.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Denis Avdić Radio 1 radio voditelj Denis Avdić show Anja Ramšak Miha Deželak Jana Morelj odhod

Priporočamo

Na cestah vse do ponedeljka popoldan močno povečan promet
Premium Photo
Renata Bohinc: Mislila sem, da ne bom več ljubila (Suzy)
Poglejte, s čim se po Ljubljani prevaža Dončić! Težko ga boste zgrešili (VIDEO)
Veliko ponižanje princa Harryja: ostal je le grenak okus poraza

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

Na cestah vse do ponedeljka popoldan močno povečan promet
Premium Photo
Renata Bohinc: Mislila sem, da ne bom več ljubila (Suzy)
Poglejte, s čim se po Ljubljani prevaža Dončić! Težko ga boste zgrešili (VIDEO)
Veliko ponižanje princa Harryja: ostal je le grenak okus poraza

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.