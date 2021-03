Denis Avdić napetost sprošča v rokavicah

Štirikrat na teden se poti pri osebnem trenerju. FOTO: INSTAGRAM

Iskreno, ne da se mi usesti na kolo in ne da se mi teči.

Radijski in televizijski voditeljse dobro zaveda, da sta zima in karantena naredili svoje. Ker je velik gurman in si hrane nikoli ne odreka, je pred dnevi zavihal rokave in se odločil, da bo odvečne kilograme, ki so se nabrali v zadnjih mesecih, pridno izgubljal v telovadnici, do poletja pa se bo potrudil, da bo v odlični telesni pripravljenosti. Letos se je tako lotil boksa, o katerem pravi, da je odličen za vse, kondicijo in lepo izoblikovane mišice.»Zdi se mi, da po takšnih treningih vse počneš lažje. Iskreno, ne da se mi usesti na kolo in ne da se mi teči. Pri boksu pa je občutek odličen, zabavam se pa še nekaj naredim zase,« o svoji novi športni dejavnosti pove radijec in razkrije, da ga je za to disciplino navdušil sin. Priznal je, da se pogosto zelo težko spravi v akcijo in odide na trening.»Pol leta samega sebe sprašujem, ali bi šel ali ne. Pa si včasih rečem, da se mi ne da, potem pa mi tisti moj notranji jaz prigovarja, naj le grem. In se nekako zmeniva,« prizna v smehu, pohvalil pa ga je tudi trener. Denis je še dodal, da ima dvakrat na teden boks, štirikrat pa se poti pri osebnem trenerju, ob tem seveda upa, da bo lahko poleti na plaži ponosno razkazoval trebušne mišice.