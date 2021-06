Denis Avdić je zavrnil Đura in Američane

Raje se zafrkavajmo ne glede na situacijo, ker nas to ohranja žive.

Čeprav je ​imeniten stand up komik, ki je v predstavah neštetokrat dokazal, da je iz pravega testa in da se občinstvo njegovim šalam rado smeji, pa ga v gledališču že nekaj časa nismo videli. Ne le zaradi virusa, Denis nam je namreč pred časom zaupal, da je izgorel, ker je delal na različnih koncih, takrat pa si je obljubil, da se bo malce umiril in užival v življenju.Na tiste čase ima kljub izmučenosti lepe spomine, v oddaji NaGlas! pa je priznal, da ga je k sodelovanju povabil igralec, režiser in dobri prijatelj, a je njegovo povabilo zavrnil. Đuro si je namreč želel, da bi nastopil v njegovem gledališču v Zagrebu, kjer bi stresal šale v maternem jeziku, bosanščini. A Avdić pravi, da čeprav rad hodi v Bosno, rad pride tudi nazaj, in da je Slovenija, kjer živi od svojega devetega leta, pravzaprav njegov pravi dom.»Imam 39 let, v Bosni sem preživel teh devet let, tukaj sem že 30 let. Kje se boš počutil bolj doma? Tudi lažje se izražam. Đuro mi je dejal, da ima gledališče v Zagrebu, da bi prišel in nastopal v svojem, bosanskem jeziku, da bi lahko gostoval na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni. Pa nisem bil za to. Ne morem, ker se lažje izražam v slovenščini,« je iskren Denis, ki tukaj najbolj pogreša sproščenost, ki je sestavni del vsakdanjika ljudi, ki živijo v Bosni.»Pogrešam malo te sproščenosti, se mi zdi, da se vse preveč resno jemlje, čisto vsaka stvar. Pomislim, raje se zafrkavajmo ne glede na situacijo, ker nas to ohranja žive,« še svetuje Denis, ki je še razkril, da so njegov humor opazili tudi Američani. Mreža CBS mu je namreč ponujala vodenje jutranjega programa v angleščini, a se za selitev v New York ni odločil.