Mojca se je borila z depresijo in propadlim zakonom, zdaj ima nov dom (VIDEO in FOTO)

V Delovni akciji pri prenovi doma pomagajo družinam, ki si same tega ne morejo privoščiti. S pomočjo ekipe profesionalcev in vrhunskih mojstrov tako v njihovo življenje posije novo upanje. Z novim domom pa ne izboljšajo le svojih bivanjskih razmer, temveč tudi predstavijo njihove zgodbe, pri čemer jim pomaga voditeljica Ana Praznik.

V zadnji oddaji sezone so dom prenovili Mojci in njeni družini. Izvedeli smo, da je bila Mojčina mladost vse prej kot lahka, saj doma ni bila ljubljena, pri petnajstih letih pa so jo celo hospitalizirali zaradi depresije. Njeno zdravstveno stanje se je z leti še poslabšalo, tako da je celo razmišljala o samomoru.

A na srečo je spoznala svojega sedanjega moža Rajka in začela verjeti v ljubezen in lepše življenje, saj je po prvem razpadlem zakonu s sinom Lovrom ostala sama brez upanja. Družinica se je kmalu povečala še za enega družinskega člana po imenu Karel.

Njihov dom ni bil primeren za bivanje. FOTO: Voyo

Ko je Ana potrkala na njihova vrata in povedala, da bo Delovna akcija prenovila njihov dom, je bilo veselje nepopisno.

Ana Praznik. FOTO: Foto: Dejan Javornik

»V tistem trenutku sploh ne veš, kaj se ti dogaja, pred hišo kar stojijo Modrijani,« je povedala Mojca, tokrat s solzami v očeh zaradi sreče, saj bosta imela z možem Rajkom in sinovoma končno lep in obnovljen dom.

Preberite še: