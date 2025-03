Delovna akcija družini spremenila življenje, ta poteza pa je zmotila gledalce (FOTO)

Delovna akcija s priljubljeno voditeljico Ano Praznik in mojstri lepe zgodbe piše že 8. sezono. Do sedaj so pomagali mnogim družinam po Sloveniji in prenovili kar 46 domov. »Kup žalostnih usod« kot je pri pregledu prijav ugotovil mojster Bojan, pa je še vedno zajeten.

V Petrovčah sta Ana in Bojan priskočila na pomoč družini, ki potrebuje malce drugačen dom. Marjeta Planinšek in Mitja Senožetnik sta se pred leti spoznala na rehabilitaciji v Soči. Danes sta ponosna starša dveh sinov, Matica in Žana Maja ter življenjska sopotnika že 33 let.

Mitji se je v mladosti pri 17 letih zgodila huda nesreča. Ko se je vračal iz dela, je padel in povozil ga je vlak. Svet se mu je popolnoma sesul, saj je ostal brez nog, a žarek upanja mu je vlila Marjetina ljubezen.

Gibalne omejitve

Na prvi pogled stanovanje ni v slabem stanju, so mnenja strokovnjaki, a ker se Mitja sooča z gibalnimi omejitvami, stopnice zanj predstavljajo velik problem. Mojster Bojan zato predlaga rešitev, in sicer bi stanovanje naredili v pritličju.

Cilj prenove je stanovanje prilagoditi Mitju ter mu s tem omogočiti lažje gibanje in olajšati vsakdanje življenje.

Čeprav se mojstri soočajo z različnimi preprekami, bodo našli ustrezno rešitev, Ana pa se medtem posveti najmlajšemu članu družine, Žanu Maju.

